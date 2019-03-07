В МИД приняли верительные грамоты от посла Республики Северная Македония
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Заместитель Министра иностранных дел Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Северная Македония в Украине Крама Ефремова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.
"Заместитель Министра Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Северная Македония в Украине Крама Ефремова", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Республики Северная Македония.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНН, в ближайшее время Украина запланировала проведение дополнительных консультаций с Мексикой о безвизовом режиме для украинцев.