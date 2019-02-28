Україна проведе консультації з Мексикою щодо безвізу

Погорельцев нагадав, що наразі існує понад 120 країн світу, куди громадянам України можна в’їжджати або за безвізом, або у порядку максимального спрощення – отримати візу в аеропорту або електронну візу.

"Ми активно працюємо над тим, щоб кількість країн, до яких громадяни України можуть подорожувати без віз, зростала. У минулому році було укладено 4 міжнародні договори – з Катаром, Сербією, Уругваєм, Грузією, розроблено 26 нормативно-правових актів, з яких 15 набрали чинності минулого року, і цей процес досі триває", - зазначив директор Департаменту консульської служби.

За його словами, у деяких випадках не одразу вдається досягти мети щодо спрощення режиму подорожей для українців. Як приклад він навів Мексику.

"Робота активно ведеться, ми не зупиняємось. Я їздив один раз, найближчим часом ми запланували з тою ж Мексикою додаткові консультації. Там відбулася зміна влади, зміна президента, це теж, безумовно, впливало на процес переговорів, але важливий результат", - повідомив дипломат.

Він підкреслив, що пріоритет МЗС – це розширення географії безвізу, коли країн, до яких громадяни України зможуть подорожувати без віз.

Нагадаємо, МЗС України буде переглядати умови поїздок, у тому числі доцільність збереження безвізового режиму для громадян тих країн, де права українців систематично порушують.