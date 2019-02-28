Україна проведе консультації з Мексикою щодо безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Найближчим часом Україна запланувала проведення додаткових консультацій з Мексикою щодо безвізового режиму для українців. Про це у четвер заявив журналістам директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає кореспондент УНН.
Погорельцев нагадав, що наразі існує понад 120 країн світу, куди громадянам України можна в’їжджати або за безвізом, або у порядку максимального спрощення – отримати візу в аеропорту або електронну візу.
"Ми активно працюємо над тим, щоб кількість країн, до яких громадяни України можуть подорожувати без віз, зростала. У минулому році було укладено 4 міжнародні договори – з Катаром, Сербією, Уругваєм, Грузією, розроблено 26 нормативно-правових актів, з яких 15 набрали чинності минулого року, і цей процес досі триває", - зазначив директор Департаменту консульської служби.
За його словами, у деяких випадках не одразу вдається досягти мети щодо спрощення режиму подорожей для українців. Як приклад він навів Мексику.
"Робота активно ведеться, ми не зупиняємось. Я їздив один раз, найближчим часом ми запланували з тою ж Мексикою додаткові консультації. Там відбулася зміна влади, зміна президента, це теж, безумовно, впливало на процес переговорів, але важливий результат", - повідомив дипломат.
Він підкреслив, що пріоритет МЗС – це розширення географії безвізу, коли країн, до яких громадяни України зможуть подорожувати без віз.
Нагадаємо, МЗС України буде переглядати умови поїздок, у тому числі доцільність збереження безвізового режиму для громадян тих країн, де права українців систематично порушують.