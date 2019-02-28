Украина проведет консультации с Мексикой по безвизу

Погорельцев напомнил, что сейчас существует более 120 стран мира, куда гражданам Украины можно въезжать или в безвизовом, или в порядке максимального упрощения - получить визу в аэропорту или электронную визу.

"Мы активно работаем над тем, чтобы количество стран, в которых граждане Украины могут путешествовать без виз, росла. В прошлом году было заключено 4 международные договора - с Катаром, Сербией, Уругваем, Грузией, разработаны 26 нормативно-правовых актов, из которых 15 вступили в силу в прошлом году, и этот процесс еще продолжается", - отметил директор Департамента консульской службы.

По его словам, в некоторых случаях не сразу удается достичь цели по упрощению режима путешествий для украинцев. В качестве примера он привел Мексику.

"Работа активно ведется, мы не останавливаемся. Я ездил один раз, в ближайшее время мы запланировали с той же Мексикой дополнительные консультации. Там произошла смена власти, смена президента, это тоже, безусловно, влияло на процесс переговоров, но важен результат", - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что приоритет МИД - это расширение географии безвиза, когда стран, в которых граждане Украины смогут путешествовать без виз.

Напомним, МИД Украины будет пересматривать условия поездок, в том числе целесообразности сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права украинцев систематически нарушают.