У МЗС натякнули, що Україна може позбавити деякі країни безвізу

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України буде переглядати умови поїздок, у тому числі доцільність збереження безвізового режиму для громадян тих країн, де права українців систематично порушують. Про це на брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

"У подальшому ми будемо оцінювати масштаб і характер порушень прав українців за кордоном і ступінь готовності урядів іноземних країн боротись з випадками порушення законодавства в процесі працевлаштування іноземних громадян, у даному випадку – українців. У разі, якщо іноземні уряди не будуть належним чином ставитись до боротьби з нелегальним винаймом працедавцями українських громадян, якщо права українських туристів, які подорожують, будуть систематично порушуватись, ми будемо переглядати умови поїздок громадян, у тому числі доцільність збереження безвізового режиму для громадян тих країн, де права українців систематично порушують", - підкреслила речниця МЗС.

У контексті питання Зеленко нагадала, що 15 лютого в аеропорту "Бориспіль" 35-м громадянам Ізраїлю відмовили у в’їзді до України через відсутність достатніх коштів або непідтвердження мети візиту. У відповідь Ізраїль затримав цілий літак з України зі 140 громадянами України на борту на декілька годин.

"Ми інтенсифікували співпрацю з нашими ізраїльськими партнерами з метою, по-перше, здійснення більш глибокого моніторингу ситуації навколо забезпечення прав українців, які здійснюють подорожі у Державу Ізраїль або намагаються працевлаштуватись там… Ситуацію вдалось врегулювати, але проблема є системною. Її потрібно вирішувати на рівні міжвідомчої співпраці", - сказала дипломат.

Вона нагадала також, що 21 лютого заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зустрівся з послом Держави Ізраїль у межах регулярного діалогу українського зовнішньополітичного відомства з місією Ізраїлю.

З її слів, нещодавно ізраїльській стороні було передано ноту від Міністерства закордонних справ України щодо захисту прав громадян України в Ізраїлі.

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