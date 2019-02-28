В МИД намекнули, что Украина может лишить некоторые страны безвиза

"В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев за рубежом и степень готовности правительств зарубежных стран бороться со случаями нарушения законодательства в процессе трудоустройства иностранных граждан, в данном случае - украинсцев. В случае, если иностранные правительства не будут должным образом относиться к борьбе с нелегальным наемом работодателями украинских граждан, если права украинских туристов, которые путешествуют, будут систематически нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права украинцев систематически нарушают", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

В контексте вопроса Зеленко напомнила, что 15 февраля в аэропорту "Борисполь" 35-м гражданам Израиля отказали во въезде в Украину из-за отсутствия достаточных средств или неподтверждения цели визита. В ответ Израиль задержал целый самолет из Украины со 140 гражданами Украины на борту на несколько часов.

"Мы интенсифицировали сотрудничество с нашими израильскими партнерами с целью, во-первых, осуществления более глубокого мониторинга ситуации вокруг обеспечения прав украинцев, которые совершают путешествия в Государство Израиль или пытаются трудоустроиться там... Ситуацию удалось урегулировать, но проблема является системной. Ее нужно решать на уровне межведомственного сотрудничества", - сказала дипломат.

Она напомнила также, что 21 февраля заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица встретился с послом Государства Израиль в рамках регулярного диалога украинского внешнеполитического ведомства с миссией Израиля.

По ее словам, недавно израильской стороне была передана нота Министерства иностранных дел Украины относительно защиты прав граждан Украины в Израиле.