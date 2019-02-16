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В аеропорту Ізраїлю спостерігаються затримання українців

В аеропорту Ізраїлю спостерігаються затримання українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Між прикордонними службами України та Ізраїлю спостерігається ускладнення відносин. В аеропорту Бен Гуріон вчора заарештували цілий літак з українцями. Про це про це повідомляє нардеп Георгій Логвинський в Facebook, передає УНН.

"На цьому місці годину назад було 35 ізраїльтян, яким було відмовлено у в'їзді на територію України. Після мого втручання міждержавний конфлікт тимчасово вичерпаний, люди звільнені. Причини відмови законні (немає достатньо коштів, не підтверджена мета візиту). Разом з цим Україна завжди ставилася і ставляться з розумінням і повагою до наших ізраїльських друзів, закриваючи очі на багато питань. Проте сторони повинні діяти у відношенні своїх громадян за принципом взаємності. З ізраїльського боку доходило до 20% з кожного літака повернення наших громадян. Мені доводилося постійно відпускати під свою відповідальність десятки українців, затриманих в Ізраїлі. І так продовжуватися більше не може. Вчора повернули з України 14 осіб, а Ізраїль повернув 54! За день!!!", - написав він.

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Депутат також повідомив, що два роки на різних рівнях від прем'єр-міністра, до міністра МВС Ізраїлю були дані обіцянки вирішити проблему з відмовами в'їзду нашим громадян. Результати переговорів були позитивними але незначними.

"Керівники МВС Ізраїлю повідомили мені, що вони затримали цілий літак з України з 140 нашими громадянами в знак протесту. Зараз 35 ізраїльтян пропущені і всі 140 українців в'їхали на святу землю. Завдяки втручанню в двох країнах всі на свободі. Однак друзі, хочу повідомити, що якщо найближчим часом аеропорт Бен Гуріон не замінить своє ставлення до українців, ми і далі будемо діяти за принципом взаємності", - додав він.

Як повідомляв УНН, затримані в Астані українські правозахисники повертаються додому .

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