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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60046 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В аэропорту Израиля наблюдаются задержания украинцев

В аэропорту Израиля наблюдаются задержания украинцев

Киев  •  УНН

 • 15261 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Между пограничными службами Украины и Израиля наблюдается осложнение отношений. В аэропорту Бен гурион вчера арестовали целый самолет с украинцами. Об этом Об этом сообщает нардеп Георгий Логвинский в Facebook, передает УНН. 

"На этом месте час назад было 35 израильтян, которым было отказано во въезде на территорию Украины. После моего вмешательства межгосударственный конфликт временно исчерпан, люди освобождены. Причины отказа законные (нет достаточно средств, не подтверждена цель визита). Вместе с этим Украина всегда относилась и относятся с пониманием и уважениям к нашим израильским друзьям, закрывая глаза на многие вопросы. Однако стороны должны действовать в отношении своих граждан по принципу взаимности. С израильской стороны доходило до 20% с каждого самолета возврата наших граждан. Мне приходилось постоянно отпускать под свою ответственность десятки Украинцев, задержанных в Израиле. И так продолжаться больше не может. Вчера вернули из Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день!!!", - написал он.

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Депутат также сообщил, что два года на разных уровнях от премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим граждан. Результаты переговоров были положительными но незначительными. 

"Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолёт из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста. Сейчас 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе. Однако друзья, хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен Гурион не поменяет своё отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", - добавил он. 

Как сообщал УНН, задержанные в Астане украинские правозащитники возвращаются домой

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