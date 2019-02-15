Задержанные в Астане украинские правозащитники возвращаются домой

"15 февраля около 07:00 по местному времени в Астане (Казахстан) задержана накануне украинский правозащитница Людмила Волошина вышла на связь и сообщила, что их с Валерием Явтушенко (второй наблюдатель, которого задержали позже) депортируют из Казахстана по части 5 статьи 517 кодекса об административных правопорушениях. На данный момент они находятся на борту самолета рейса КС405 в Киев. Время прибытия в аэропорт "Борисполь": 11:30 ", - сообщила она.



Как сообщал УНН, вчера в столице республики Казахстан группа людей, которые представились миграционной полицией, задержала двух граждан Украины, работников официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.

Позже консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерия Явтушенко.