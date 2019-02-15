Затримані в Астані українські правозахисники повертаються додому

"15 лютого близько 07:00 за місцевим часом в Астані (Казахстан) затримана напередодні українська правозахисниця Людмила Волошина вийшла на зв’язок і поінформувала, що їх з Валерієм Явтушенком (другий спостерігач, якого затримали згодом) депортують з Казахстану за частиною 5 статті 517 кодексу про адміністративні правопорушення.На даний момент вони знаходяться на борту літака рейсу КС405 до Києва. Час прибуття в аеропорт "Бориспіль": 11:30", - повідомила вона.



Як повідомляв УНН, вчора в столиці республіки Казахстан група людей, які представилися міграційної поліцією, затримала двох громадян України, працівників офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмилу Волошину і Валерія Явтушенко.

Пізніше консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місцезнаходження Валерія Явтушенко.