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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В Казахстане исчезла украинская правозащитница - волонтер

В Казахстане исчезла украинская правозащитница - волонтер

Киев  •  УНН

 • 14362 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко заявила об исчезновении в Казахстане украинской правозащитницы Людмилы Волошиной. Об этом она сообщила в Facebook, передает УНН.

"Сегодня неизвестные, которые представились миграционной полицией, задержали наблюдательницу официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, которая находилась в г. Астана. Несколько человек ворвались к ней в номер отеля и забрали Людмилу Волошину в неизвестном направлении. Также у нее вырвали из рук телефон. Сейчас связь с наблюдательницой потеряна", - сообщила Панченко.

По ее словам, Людмила Волошина присутствовала на суде Айгуль Акберди и "успела пообщаться с председателем суда, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и оказывают давление из-за того, что суд вынес независимый приговор по делу Айгуль".

"Вчера произошло нападение на этого судью. Была попытка сбить его автомобилем, но ему удалось бежать. Сегодня задержали независимую наблюдательницу... Людмила - гражданка Украины", - указала Панченко.

"Удалось дозвониться на мобильный телефон к консулу. Он уже выехал в отель выяснять ситуацию", - отметила она.

При этом Панченко отметила, что "только что в Астане задержали второго наблюдателя правозащитной миссии".

"Валерий Явтушенко (Valerii Iavtushenko) вместе с адвокатом ехали в консульство Украины. По дороге их задержала полиция. Связь с обеими прервалась", - сообщила она.

Напомним, в прошлом году в Казахстане задержали 70 участников акции в поддержку "узников совести".

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