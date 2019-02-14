В Казахстане исчезла украинская правозащитница - волонтер
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко заявила об исчезновении в Казахстане украинской правозащитницы Людмилы Волошиной. Об этом она сообщила в Facebook, передает УНН.
"Сегодня неизвестные, которые представились миграционной полицией, задержали наблюдательницу официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, которая находилась в г. Астана. Несколько человек ворвались к ней в номер отеля и забрали Людмилу Волошину в неизвестном направлении. Также у нее вырвали из рук телефон. Сейчас связь с наблюдательницой потеряна", - сообщила Панченко.
По ее словам, Людмила Волошина присутствовала на суде Айгуль Акберди и "успела пообщаться с председателем суда, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и оказывают давление из-за того, что суд вынес независимый приговор по делу Айгуль".
"Вчера произошло нападение на этого судью. Была попытка сбить его автомобилем, но ему удалось бежать. Сегодня задержали независимую наблюдательницу... Людмила - гражданка Украины", - указала Панченко.
"Удалось дозвониться на мобильный телефон к консулу. Он уже выехал в отель выяснять ситуацию", - отметила она.
При этом Панченко отметила, что "только что в Астане задержали второго наблюдателя правозащитной миссии".
"Валерий Явтушенко (Valerii Iavtushenko) вместе с адвокатом ехали в консульство Украины. По дороге их задержала полиция. Связь с обеими прервалась", - сообщила она.
Напомним, в прошлом году в Казахстане задержали 70 участников акции в поддержку "узников совести".