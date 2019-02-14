У Казахстані зникла українська правозахисниця - волонтерка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Правозахисниця, волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко заявила про зникнення у Казахстані української правозахисниці Людмили Волошиної. Про це вона повідомила у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні невідомі, які представились міграційною поліцією, затримали спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, яка перебувала в м. Астана. Декілька чоловік увірвались до неї в номер готелю і забрали Людмилу Волошину в невідомому напрямку. Також у неї вирвали з рук телефон. Наразі зв'язок зі спостерігачкою втрачено", - повідомила Панченко.
З її слів, Людмила Волошина була присутньою на суді Айгуль Акберді і "встигла поспілкуватись з головою суду, який розповів їй про те, що його звільнили з посади та здійснюють тиск через те, що суд виніс незалежний вирок у справі Айгуль".
"Вчора відбувся напад на цього суддю. Була спроба збити його автомобілем, але йому вдалося втекти. Сьогодні затримали незалежну спостерігачку... Людмила - громадянка України", - вказала Панченко.
"Вдалось додзвонитись на мобільний телефон до консула. Він вже виїхав у готель з'ясовувати ситуацію", - зауважила вона.
При цьому Панченко зазначила, що "щойно в Астані затримали другого спостерігача правозахисної місії".
"Валерій Явтушенко (Valerii Iavtushenko) разом з адвокатом їхали у консульство України. По дорозі їх затримала поліція. Зв'язок з обома перервався", - повідомила вона.
Нагадаємо, торік у Казахстані затримали 70 учасників акції на підтримку "в'язнів совісті".