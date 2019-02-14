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У Казахстані зникла українська правозахисниця - волонтерка

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Правозахисниця, волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко заявила про зникнення у Казахстані української правозахисниці Людмили Волошиної. Про це вона повідомила у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні невідомі, які представились міграційною поліцією, затримали спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, яка перебувала в м. Астана. Декілька чоловік увірвались до неї в номер готелю і забрали Людмилу Волошину в невідомому напрямку. Також у неї вирвали з рук телефон. Наразі зв'язок зі спостерігачкою втрачено", - повідомила Панченко.

З її слів, Людмила Волошина була присутньою на суді Айгуль Акберді і "встигла поспілкуватись з головою суду, який розповів їй про те, що його звільнили з посади та здійснюють тиск через те, що суд виніс незалежний вирок у справі Айгуль".

"Вчора відбувся напад на цього суддю. Була спроба збити його автомобілем, але йому вдалося втекти. Сьогодні затримали незалежну спостерігачку... Людмила - громадянка України", - вказала Панченко.

"Вдалось додзвонитись на мобільний телефон до консула. Він вже виїхав у готель з'ясовувати ситуацію", - зауважила вона.

При цьому Панченко зазначила, що "щойно в Астані затримали другого спостерігача правозахисної місії".

"Валерій Явтушенко (Valerii Iavtushenko) разом з адвокатом їхали у консульство України. По дорозі їх затримала поліція. Зв'язок з обома перервався", - повідомила вона.

Нагадаємо, торік у Казахстані затримали 70 учасників акції на підтримку "в'язнів совісті".

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