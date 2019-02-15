Польша депортирует 5 украинцев, незаконно работавших в стране

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Польские пограничники из села Туплице Любуского воеводства на западе Польши задержали пятерых граждан Украины, которые незаконно работали на стройке. Иностранцев обязали в течение 30 дней выехать из Польши, а их работодателю грозит штраф в размере 30 тыс. злотых (7 тыс. евро). Украинцам также на полгода запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.