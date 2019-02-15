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Польша депортирует 5 украинцев, незаконно работавших в стране

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Польские пограничники из села Туплице Любуского воеводства на западе Польши задержали пятерых граждан Украины, которые незаконно работали на стройке. Иностранцев обязали в течение 30 дней выехать из Польши, а их работодателю грозит штраф в размере 30 тыс. злотых (7 тыс. евро). Украинцам также на полгода запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

По словам пресс-секретаря Надодрянского отдела Пограничной службы Джоанны Конечняк, при контроле легальности занятости пограничники проверили документы группы мужчин, которые работали на одной из строек в городе Жары.

Оказалось, что у пятерых граждан Украины не было никаких документов, на основании которых они могут законно работать в Польше.

"Мужчины имели только биометрические паспорта. Однако у них не было предусмотренных законом разрешений на работу или заявлений о намерении поручения работы иностранцу", - сказала Конечняк.

Она добавила, что работодатель, на которого работали мужчины, не зарегистрировал также никаких заявлений о намерении поручить иностранцам выполнения работы.

Напомним, услугами посредников по трудоустройству в прошлом году воспользовались 97,1 тыс. граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Государственной службой занятости (Центральным аппаратом) ежегодно формируется статистическая информация о количестве граждан Украины, трудоустроенных за рубежом субъектами хозяйствования, которые в соответствии с лицензией предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Так, в 2018 году указанными субъектами хозяйствования было трудоустроено за рубежом 97,1 тыс. граждан Украины (в 2017 - 83,8 тыс.)", - отметили в пресс-службе.

При этом в Минсоцполитики отметили, что, по данным Государственной службы статистики Украины за 2015-2017 годы, количество трудовых мигрантов в возрасте 15 -70 лет составила 1,3 млн человек. Причем 71% из них главной причиной трудовой миграции отметили низкую заработную плату в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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