Польща депортує 5 українців, які незаконно працювали в країні

За словами речниці Надодрянського відділу Прикордонної служби Йоанни Конєчняк, під час контролю легальності зайнятості прикордонники перевірили документи групи чоловіків, котрі працювали на одній з будов у місті Жари.

Виявилося, що п’ятеро громадян України не мали жодних документів, на підставі яких вони можуть законно працювати у Польщі.

"Чоловіки мали тільки біометричні паспорти. Однак у них не було передбачених законом дозволів на роботу або заяв про намір доручення роботи іноземцеві", - сказала Конєчняк.

Вона додала, що працедавець, на якого працювали чоловіки, не зареєстрував також жодних заяв про намір доручення іноземцям виконання роботи.

Нагадаємо, послугами посередників із працевлаштування минулого року скористались 97,1 тис. громадян України. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) щорічно формується статистична інформація щодо кількості громадян України, працевлаштованих за кордоном суб’єктами господарювання, які відповідно до ліцензії надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Так, у 2018 році зазначеними суб’єктами господарювання було працевлаштовано за кордоном 97,1 тис. громадян України (у 2017 – 83,8 тис.)", - зазначили в прес-службі.

При цьому в Мінсоцполітики додали, що, за даними Державної служби статистики України за 2015‒2017 роки, кількість трудових мігрантів у віці 15 –70 років становила 1,3 млн осіб. Причому 71% з них головною причиною трудової міграції зазначили низьку заробітну плату в Україні.