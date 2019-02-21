МЗС: дипломати обговорили безпеку подорожей в Україну та Ізраїль

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця обговорив з Послом Ізраїлю захист громадян під час відвідання двох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Міністерства закордонних справ України.

"Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Йоеля Ліона в рамках регулярного діалогу українського зовнішньополітичного відомства з дипломатичною місією Ізраїлю.
Під час зустрічі Кислиця поінформував Посла Ізраїлю, що МЗС посилює роботу щодо захисту інтересів громадян України, які подорожують за кордон, і щодо моніторингу ситуації із захисту їх прав", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС, сторони домовилися працювати над поглибленням взаємодії між відповідними органами України та Ізраїлю з метою забезпечення інтересів громадян під час відвідання Ізраїлю та України.

Крім того, співрозмовники наголосили на виключній важливості подальшого розвитку партнерства між Україною та Ізраїлем, зокрема з метою виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Петра Порошенка до Держави Ізраїль у січні цього року.

Як повідомляв УНН, з початку року до Ізраїлю не впустили близько 500 українців

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