МИД: дипломаты обсудили безопасность путешествий в Украину и Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обсудил с Послом Израиля защиту граждан во время посещения двух стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.
"Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Йоэля Лиона в рамках регулярного диалога украинского внешнеполитического ведомства с дипломатической миссией Израиля.
Во время встречи Кислица проинформировал Посла Израиля, что МИД усиливает работу по защите интересов граждан Украины, путешествующих за границу, и по мониторингу ситуации по защите их прав", - говорится в сообщении.
По информации МИД, стороны договорились работать над углублением взаимодействия между соответствующими органами Украины и Израиля с целью обеспечения интересов граждан во время посещения Израиля и Украины.
Кроме того, собеседники подчеркнули исключительную важность дальнейшего развития партнерства между Украиной и Израилем, в частности с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Государство Израиль в январе этого года.
Как сообщал УНН, с начала года в Израиль не пустили около 500 украинцев.