Україна ввела тимчасовий безвіз для громадян Республіки Північна Македонія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Республіки Північна Македонія". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"З метою розвитку і практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Північна Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин, підтверджуючи наміри продовжувати співробітництво щодо лібералізації режиму взаємних поїздок громадян, постановляю: Запровадити на період з 16 березня 2019 року до 15 березня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Північна Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - сказано у документі.
Президент також дав розпорядження Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випливають із цього Указу.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНН, найближчим часом Україна запланувала проведення додаткових консультацій з Мексикою щодо безвізового режиму для українців.