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Украина ввела временный безвиз для граждан Республики Северная Македония

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Республики Северная Македония". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"С целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Северная Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений, подтверждая намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан, постановляю: Ввести на период с 16 марта 2019 до 15 марта 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - сказано в документе.

Президент также дал распоряжения Кабинету Министров Украины принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, в ближайшее время Украина запланировала проведение дополнительных консультаций с Мексикой о безвизовом режиме для украинцев.

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