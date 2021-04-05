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У МЗС пояснили, чому важливо не денонсувати Харківські угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна продовжує вважати чинною угоду про перебування Чорноморського флоту Росії на території України, оскільки вона фіксує порушення РФ юридичних зобов’язань на фоні тимчасової окупації Кримського півострова. Про це в коментарі УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Речник МЗС нагадує, що Російська Федерація денонсувала в односторонньому порядку угоду в березні 2014 року для уникнення відповідальності за захоплення Криму. Однак Україна не визнала цю денонсацію.

Цитата:

“Ми продовжуємо вважати угоду чинною, оскільки вона фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов’язань на фоні тимчасової окупації Кримського півострова”, - заявив Ніколенко.

Деталі

У МЗС зазначили аргументи на користь згаданого рішення. Так, угода:

- фіксує тимчасовий характер базування ЧФ;
- залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї;
- встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації;
- зобов’язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України.

“Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму”, - зазначив Ніколенко.

Дипломат нагадав, що за розміщення ЧФ Росія несе перед Україною й фінансові зобов’язання. Ігнорування взаємних розрахунків створює також підстави для боргових позовів.

“Здійснивши збройну агресію та окупувавши частину української території, Росія порушила численні норми міжнародного права, зокрема двосторонні договори. Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також й до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ”, - додав він.

Довідка

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.

Що було раніше

11 березня 2021 року Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Після цього 17 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" – тобто Харківських угод.

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