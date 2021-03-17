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У Раді зареєстрували законопроект про денонсацію "харківських угод"

У Раді зареєстрували законопроект про денонсацію "харківських угод"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 0095 "Про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України". Картка відповідного документу зареєстрована 12 березня, передає УНН.

Деталі

Так, законопроект було зареєстровано нардепами від “Слуги народу” Олегом Дундою і Олександром Аліксійчуком.

Згідно з пояснювальною запискою, проектом Закону передбачається денонсувати Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові, та ратифіковану Верховною Радою України 27 квітня 2010 року.

Наразі документ направлено на розгляд профільного комітету і надано йому для ознайомлення.

Контекст

У четвер, 11 березня, Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Що було раніше

Співробітники Головного слідчого Управління СБУ напередодні провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих “Харківських угод”.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, слідчі дії відбувались у Раді, РНБО, МЗС і Кабміні.

Довідково

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.

Українські Національні Новини

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