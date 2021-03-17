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В Раде зарегистрировали законопроект о денонсации "харьковских соглашений"

В Раде зарегистрировали законопроект о денонсации "харьковских соглашений"

Киев  •  УНН

 • 14577 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 0095 "О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Карточка соответствующего документа зарегистрирована 12 марта, передает УНН.

Детали

Так, законопроект был зарегистрирован нардепами от "Слуги народа" Олегом Дундой и Александром Аликсийчуком.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предусматривается денонсировать Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года.

Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета и предоставлен ему для ознакомления.

Контекст

В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действий более 230 народных депутатов 6 созыва.

Что было раньше

Сотрудники Главного следственного управления СБУ накануне провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений".

Как сообщили в пресс-службе СБУ, следственные действия происходили в Раде, СНБО, МИД и Кабмине.

Справка

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 миллионов долларов США в год.

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