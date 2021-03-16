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"Харківські угоди": СБУ провела обшуки у Раді, РНБО, МЗС і Кабміні

"Харківські угоди": СБУ провела обшуки у Раді, РНБО, МЗС і Кабміні

Київ • УНН

 • 41056 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Співробітники Головного слідчого Управління СБУ провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих “Харківських угод”. Як повідомили у пресслужбі СБУ, слідчі дії відбувались у Раді, РНБО, МЗС і Кабміні, передає УНН.

Цитата

“Співробітники Головного слідчого Управління СБУ провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих „Харківських угод“. Слідчі дії проводились для встановлення обставин, які підлягають документуванню у кримінальному провадженні”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, обшуки проводилися у:

Верховній Раді України, зокрема її комітетах;

Головному науково-експертному управлінні ВР;

Раді національної безпеки і оборони України;

Міністерстві закордонних справ України;

Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

Додамо

За інформацією пресслужби, під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та прийняття вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки.

Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму та завдання шкоди економічним інтересам.

“СБУ проводить відповідні слідчі та процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора”, — йдеться у повідомленні.

Контекст

У четвер, 11 березня, Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Що ще відомо

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.

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