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"Харьковские соглашения": СБУ провела обыски в Раде, СНБО, МИД и Кабмине

Киев  •  УНН

 • 41048 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений". Как сообщили в пресс-службе СБУ, следственные действия проходили в Раде, СНБО, МИД и Кабмине, передает УНН.

Цитата

"Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений". Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, обыски проводились в:

Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах;

Главном научно-экспертном управлении ВР;

Совете национальной безопасности и обороны Украины;

Министерстве иностранных дел Украины;

Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.

Добавим

По информации пресс-службы, во время обысков обнаружено документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия.

В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам.

"СБУ проводит соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Контекст

В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Что еще известно

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.

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