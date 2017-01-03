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ГПУ перевірить угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Печерський районний суд Києва 27 грудня своєю ухвалою дозволив Головній військовій прокуратурі вилучити у Міністерстві закордонних справ оригінал угоди про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму для проведення експертизи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“У слідства є достатні підстави вважати, що в зазначених документах містяться відомості, що можуть підтвердити факти порушення процедур підготовки, прийняття, підписання і ратифікації Угоди для України, визначених законодавством України, а також встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди, що суперечить Конституції України”, — йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України та Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про збільшення на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна отримала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів. 27 квітня 2010 року ВР ратифікувала цю угоду.

 

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