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ГПУ проверит соглашение о продлении базирования ЧФ РФ в Крыму

ГПУ проверит соглашение о продлении базирования ЧФ РФ в Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Печерский районный суд Киева 27 декабря своим постановлением позволил Главной военной прокуратуре изъять у Министерства иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму для проведения экспертизы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации Соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, которое противоречит Конституции Украины", - говорится в решении суда.

Напомним, 21 апреля 2010 г. президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение об увеличении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина получила снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров. 27 апреля 2010 г. ВР ратифицировала это соглашение.

 

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