У МЗС назвали неправдивими звинувачення щодо "заборони" Товариства угорської культури Закарпаття
Київ • УНН
МЗС України спростувало заяви міністра Угорщини Петера Сійярто про нібито заборону українською владою товариства угорської культури Закарпаття. Відповідні повідомлення у ЗМІ неправдиві.
Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію, поширену міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто про нібито заборону українською владою "Товариства угорської культури Закарпаття" або пов’язаної з ним партії. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.
Наша офіційна відповідь проста: жодних подібних дій щодо згаданого товариства не вчинялося. Повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне, неправдиві. Наші двосторонні відносини і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати; не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ
Доповнення
Раніше Петер Сійярто заявив на своїй Facebook-сторінці, що уряд Угорщини очікує пояснень від України щодо нібито заборони партії, яка представляє угорську громаду Закарпаття.
Руки геть від Закарпатського угорського культурного товариства! Ми вимагаємо негайного пояснення від уряду України щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, яка представляє угорську громаду Закарпаття та бореться за її права!
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