В МИД назвали ложными обвинения в "запрете" Общества венгерской культуры Закарпатья
Киев • УНН
МИД Украины опровергло заявления министра Венгрии Петера Сийярто о якобы запрете украинской властью общества венгерской культуры Закарпатья. Соответствующие сообщения в СМИ ложны.
Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию, распространенную министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто о якобы запрете украинскими властями "Общества венгерской культуры Закарпатья" или связанной с ним партии. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Наш официальный ответ прост: никаких подобных действий в отношении упомянутого общества не совершалось. Сообщения в СМИ, утверждающие обратное, ложны. Наши двусторонние отношения и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать; не нужно добавлять в этот перечень еще и всякие безосновательные сообщения СМИ
Дополнение
Ранее Петер Сийярто заявил на своей Facebook-странице, что правительство Венгрии ожидает объяснений от Украины относительно якобы запрета партии, представляющей венгерскую общину Закарпатья.
Руки прочь от Закарпатского венгерского культурного общества! Мы требуем немедленного объяснения от правительства Украины относительно сообщений в СМИ о запрете партии, представляющей венгерскую общину Закарпатья и борющейся за ее права!
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