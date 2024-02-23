У Миколаєві пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.
У Миколаєві сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибух, повідомляє Суспільне, пише УНН.
Кореспонденти Суспільного повідомили близько 11 ранку, що у Миколаєві пролунав вибух.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Раніше УНН повідомляв, що російські війська обстрілюють Херсон, у центрі міста було чути потужні вибухи.
росіяни вранці обстріляли одну з громад Миколаївщини 23.02.24, 10:01 • 24252 перегляди