Армія рф обстрілює Херсон, у середмісті потужні вибухи - МВА
Київ • УНН
У центрі Херсона пролунали вибухи, коли російська армія атакувала місто з лівого берега.
Російські війська обстрілюють Херсон, у центрі міста було чути потужні вибухи, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
У середмісті Херсона пролунало кілька потужних вибухів! Армія рф атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць
Херсон вночі зазнав чергової атаки ворога: голова ОВА показав наслідки23.02.24, 10:31 • 29753 перегляди