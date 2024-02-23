Армия рф обстреливает Херсон, в центре города мощные взрывы - ГВА

Министры иностранных дел Турции и РФ обсудили войну России в Украине и ситуацию в Газе на саммите G20

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел россии сергеем лавровым на саммите G20 в Бразилии, чтобы обсудить войну россии в Украине, ситуацию в Газе и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.