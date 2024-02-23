Армия рф обстреливает Херсон, в центре города мощные взрывы - ГВА
Киев • УНН
В центре Херсона прогремели взрывы, когда российская армия атаковала город с левого берега.
Российские войска обстреливают Херсон, в центре города были слышны мощные взрывы, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
В центре Херсона прогремело несколько мощных взрывов! Армия рф атакует город с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места
Херсон ночью подвергся очередной атаке врага: глава ОВА показал последствия23 февраля 2024, 08:31 • 13587 просмотров
Армия рф обстреливает Херсон, в центре города мощные взрывы - ГВА
В центре Херсона прогремели взрывы, когда российская армия атаковала город с левого берега.
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