Херсон вночі зазнав чергової атаки ворога: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
російські війська вночі обстріляли Таврійський район Херсона, влучивши у склади, гаражі та житлові будинки, обійшлося без жертв.
російські війська цієї ночі обстріляли Херсон, під ударом опинився Таврійський мікрорайон. Влучання були по складському приміщенні, гаражах та оселях мешканців. Відео наслідків атаки показав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цієї ночі у Херсоні було дуже неспокійно. російські війська крили місто масованим вогнем. Під ударом опинився Таврійський мікрорайон. "Прильоти" були по складському приміщенні, гаражах та оселях херсонців,
Деталі
Зазначається, що подекуди на місцях обстрілів вирували пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Також ворожими снарядами пошкоджено будинки й автомобілі. Постраждалих серед місцевих жителів немає.
Нагадаємо
російські війська випустили понад 1700 артилерійських снарядів по Херсонській області в Україні, влучивши в житлові райони та об'єкти критичної інфраструктури, в результаті чого загинула 1 людина.