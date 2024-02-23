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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Херсонщині ворожі обстріли посилилися, один загиблий та двоє поранених

Київ • УНН

 • 27256 перегляди

Російські війська випустили понад 1700 артилерійських снарядів по Херсонській області в Україні, влучивши в житлові райони та об'єкти критичної інфраструктури, в результаті чого загинула 1 людина.

На Херсонщині ворожі обстріли посилилися, один загиблий та двоє поранених

Російські війська посилили обстріли Херсонської області, випустивши за минулу добу понад 1700 снарядів, у результаті чого загинула 1 людина, двох поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 287 обстрілів Херсонської області, випустивши 1716 снарядів, із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення

- написав Прокудін у Telegram.

З його слів, по місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу у Бериславському районі; архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні", - повідомив Прокудін.

Українська протиповітряна оборона збила 23 ворожі безпілотники у кількох областях23.02.24, 07:40 • 38105 переглядiв

Юлія Шрамко

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