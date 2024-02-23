На Херсонщині ворожі обстріли посилилися, один загиблий та двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська випустили понад 1700 артилерійських снарядів по Херсонській області в Україні, влучивши в житлові райони та об'єкти критичної інфраструктури, в результаті чого загинула 1 людина.
Російські війська посилили обстріли Херсонської області, випустивши за минулу добу понад 1700 снарядів, у результаті чого загинула 1 людина, двох поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 287 обстрілів Херсонської області, випустивши 1716 снарядів, із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення
З його слів, по місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу у Бериславському районі; архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні", - повідомив Прокудін.
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