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В Херсонской области вражеские обстрелы усилились, один погибший и двое раненых

В Херсонской области вражеские обстрелы усилились, один погибший и двое раненых

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 06:33  •  16486 просмотра

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Российские войска выпустили более 1700 снарядов по Херсонской области в Украине, попав в жилые районы и объекты критической инфраструктуры, в результате чего погиб 1 человек.

Российские войска усилили обстрелы Херсонской области, выпустив за минувшие сутки более 1700 снарядов, в результате чего погиб 1 человек, двое раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 287 обстрелов Херсонской области, выпустив 1716 снарядов, с применением артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БпЛА. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, по городу Херсон враг направил 27 снарядов.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; сотовую башню в Бериславском районе; архивное учреждение и припортовую инфраструктуру в Херсоне", - сообщил Прокудин.

Украинская противовоздушная оборона сбила 23 вражеских беспилотника в нескольких областях23 февраля 2024, 05:40 • 29382 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
beryslavБерислав
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
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На Херсонщині ворожі обстріли посилилися, один загиблий та двоє поранених
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