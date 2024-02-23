В Херсонской области вражеские обстрелы усилились, один погибший и двое раненых

Российские войска усилили обстрелы Херсонской области, выпустив за минувшие сутки более 1700 снарядов, в результате чего погиб 1 человек, двое раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 287 обстрелов Херсонской области, выпустив 1716 снарядов, с применением артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БпЛА. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, по городу Херсон враг направил 27 снарядов.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; сотовую башню в Бериславском районе; архивное учреждение и припортовую инфраструктуру в Херсоне", - сообщил Прокудин.

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