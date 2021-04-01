У М'янмі під час протестів військові вбили понад 40 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З моменту військового перевороту в М'янмі силовики вбили щонайменше 43 дитини. Такі дані наводить правозахисна група Save the Children (Врятуйте дітей), передає ВВС, пише УНН.
Деталі
За інформацією правозахисників, серед загиблих були діти семи років. Усього з дня перевороту та за час протестів загинули 536 людей.
Родина загиблої семирічної дівчинки розповіла, що її вбили поліцейські, коли вона бігла до свого батька під час рейду на їхній будинок у Мандалаї вкінці березня.
"Вони вибили двері, щоб їх відкрити. Після цього спитали батька, чи був хтось іще в будинку", — розповіла сестра дівчинки.
Коли він сказав, що ні, його звинуватили у брехні та почали обшукувати дім. Тоді дитина і побігла до свого батька, а поліцейські "вдарили і застрелили її".
Окрім того, є інформація про вбитого 14-річного хлопця у його будинку та 13-річну дівчинку, яку застрелили в Янгоні, коли вона гралася на вулиці.
Як відзначають правозахисники, під час розгонів масових демонстрацій у різних містах М'янми, силовики нападали на випадкових людей на вулицях і навіть у їхніх будинках. Найбільше за час демонстрацій загинуло 27 березня, коли військові вбили понад 100 людей.
Через останні дані про загибель дітей, Велика Британія 1 квітня оголосила санкції проти військових М'янми, які прийшли до влади через переворот.
"Військові М'янми скотилися до нижнього рівня через безглузде вбивство невинних людей, включно з дітьми. Останні дії Великобританії націлені на один із ключових потоків фінансування військових та покладають на них додаткові витрати за порушення прав людини", - заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.
Що було раніше
1 лютого у М'янмі військові захопили владу в результаті перевороту та оголосили надзвичайний стан після затримання державної радниці країни Аун Сан Су Чжі та інших високопоставлених урядових лідерів.
10 лютого близько 100 тисяч людей вийшли на протести у М'янмі, які тривають вже понад два місяці.
Військові, який захопили владу в М'янмі внаслідок перевороту, заблокували доступ до Facebook після акцій протесту, організованих спільнотами з соцмережі. YouTube видалив кілька каналів, які перебували під контролем військового режиму М’янми через насильницькі придушення протестів.
Рада безпеки ООН у спільній резолюції від 4 лютого засудила затримання політичних лідерів країни та закликала звільнити їх.