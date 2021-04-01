У М'янмі під час протестів військові вбили понад 40 дітей

Деталі

За інформацією правозахисників, серед загиблих були діти семи років. Усього з дня перевороту та за час протестів загинули 536 людей.

Родина загиблої семирічної дівчинки розповіла, що її вбили поліцейські, коли вона бігла до свого батька під час рейду на їхній будинок у Мандалаї вкінці березня.

"Вони вибили двері, щоб їх відкрити. Після цього спитали батька, чи був хтось іще в будинку", — розповіла сестра дівчинки.

Коли він сказав, що ні, його звинуватили у брехні та почали обшукувати дім. Тоді дитина і побігла до свого батька, а поліцейські "вдарили і застрелили її".

Окрім того, є інформація про вбитого 14-річного хлопця у його будинку та 13-річну дівчинку, яку застрелили в Янгоні, коли вона гралася на вулиці.

Як відзначають правозахисники, під час розгонів масових демонстрацій у різних містах М'янми, силовики нападали на випадкових людей на вулицях і навіть у їхніх будинках. Найбільше за час демонстрацій загинуло 27 березня, коли військові вбили понад 100 людей.

Через останні дані про загибель дітей, Велика Британія 1 квітня оголосила санкції проти військових М'янми, які прийшли до влади через переворот.

"Військові М'янми скотилися до нижнього рівня через безглузде вбивство невинних людей, включно з дітьми. Останні дії Великобританії націлені на один із ключових потоків фінансування військових та покладають на них додаткові витрати за порушення прав людини", - заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.

Що було раніше

1 лютого у М'янмі військові захопили владу в результаті перевороту та оголосили надзвичайний стан після затримання державної радниці країни Аун Сан Су Чжі та інших високопоставлених урядових лідерів.

10 лютого близько 100 тисяч людей вийшли на протести у М'янмі, які тривають вже понад два місяці.

Військові, який захопили владу в М'янмі внаслідок перевороту, заблокували доступ до Facebook після акцій протесту, організованих спільнотами з соцмережі. YouTube видалив кілька каналів, які перебували під контролем військового режиму М’янми через насильницькі придушення протестів.

Рада безпеки ООН у спільній резолюції від 4 лютого засудила затримання політичних лідерів країни та закликала звільнити їх.