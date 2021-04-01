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В Мьянме во время протестов военные убили более 40 детей

В Мьянме во время протестов военные убили более 40 детей

Киев  •  УНН

 • 18617 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. С момента военного переворота в Мьянме силовики убили по меньшей мере 43 ребенка. Такие данные приводит правозащитная группа Save the Children (Спасите детей), передает ВВС, пишет УНН.

Детали

По информации правозащитников, среди погибших были дети семи лет. Всего со дня переворота и за время протестов погибли 536 человек.

Семья погибшей семилетней девочки рассказала, что ее убили полицейские, когда она бежала к отцу во время рейда на их дом в Мандалае в конце марта.

"Они выбили дверь, чтобы их открыть. После этого спросили отца, был ли кто-то еще в доме", - рассказала сестра девочки.
Когда он сказал, что нет, его обвинили во лжи и начали обыскивать дом. Тогда ребенок и побежал к отцу, а полицейские "ударили и застрелили ее".

Кроме того, есть информация о убитом 14-летнем парне в его доме и 13-летней девочке, которую застрелили в Янгоне, когда она играла на улице.

Как отмечают правозащитники, во время разгонов массовых демонстраций в разных городах Мьянмы, силовики нападали на случайных людей на улицах и даже в их домах. Больше всего за время демонстраций погибли 27 марта, когда военные убили более 100 человек.

Из-за последних данных о гибели детей, Великобритании 1 апреля объявила санкции против военных Мьянмы, пришедших к власти через переворот.

"Военные Мьянмы скатились до нижнего уровня через бессмысленные убийства невинных людей, включая детей. Последние действия Великобритании нацелены на один из ключевых потоков финансирования военных и возлагают на них дополнительные расходы за нарушение прав человека", - заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб .

Что было раньше

1 февраля во Мьянме военные захватили власть в результате переворота и объявили чрезвычайное положение после задержания государственной советницы страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных правительственных лидеров.

10 февраля около 100 тысяч человек вышли на протесты в Мьянме, которые продолжаются уже более двух месяцев.

Военные, который захватили власть в Мьянме в результате переворота, заблокировали доступ к Facebook после акций протеста, организованных сообществами из соцсети. YouTube удалил несколько каналов, которые находились под контролем военного режима Мьянмы через насильственные подавления протестов.

Совет безопасности ООН в общей резолюции от 4 февраля осудил задержание политических лидеров страны и призвал освободить их.

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