В Мьянме во время протестов военные убили более 40 детей

Детали

По информации правозащитников, среди погибших были дети семи лет. Всего со дня переворота и за время протестов погибли 536 человек.

Семья погибшей семилетней девочки рассказала, что ее убили полицейские, когда она бежала к отцу во время рейда на их дом в Мандалае в конце марта.

"Они выбили дверь, чтобы их открыть. После этого спросили отца, был ли кто-то еще в доме", - рассказала сестра девочки.

Когда он сказал, что нет, его обвинили во лжи и начали обыскивать дом. Тогда ребенок и побежал к отцу, а полицейские "ударили и застрелили ее".

Кроме того, есть информация о убитом 14-летнем парне в его доме и 13-летней девочке, которую застрелили в Янгоне, когда она играла на улице.

Как отмечают правозащитники, во время разгонов массовых демонстраций в разных городах Мьянмы, силовики нападали на случайных людей на улицах и даже в их домах. Больше всего за время демонстраций погибли 27 марта, когда военные убили более 100 человек.

Из-за последних данных о гибели детей, Великобритании 1 апреля объявила санкции против военных Мьянмы, пришедших к власти через переворот.

"Военные Мьянмы скатились до нижнего уровня через бессмысленные убийства невинных людей, включая детей. Последние действия Великобритании нацелены на один из ключевых потоков финансирования военных и возлагают на них дополнительные расходы за нарушение прав человека", - заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб .

Что было раньше

1 февраля во Мьянме военные захватили власть в результате переворота и объявили чрезвычайное положение после задержания государственной советницы страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных правительственных лидеров.

10 февраля около 100 тысяч человек вышли на протесты в Мьянме, которые продолжаются уже более двух месяцев.

Военные, который захватили власть в Мьянме в результате переворота, заблокировали доступ к Facebook после акций протеста, организованных сообществами из соцсети. YouTube удалил несколько каналов, которые находились под контролем военного режима Мьянмы через насильственные подавления протестов.

Совет безопасности ООН в общей резолюции от 4 февраля осудил задержание политических лидеров страны и призвал освободить их.