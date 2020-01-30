У МОЗ не вважають карантин ефективним методом стримування коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Карантин або ізоляція пасажирів, що прилетіли з Китаю, не призводить до підвищення ефективності як виявлення нових випадків, так і до стримування поширення епідемії. Крім того, перебування в Китаї та переліт навіть з хворим віднесені до низького ступеню ризику за оцінками ВООЗ. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Хотів би звернутись до офіційних рекомендацій, які ми використовуємо. Ці рекомендації базуються на доказовій базі. Карантин або ізоляція пасажирів не призводить до підвищення ефективності як виявлення нових випадків, так і до стримування поширення епідемії", - сказав Кузін.
З його слів, за рекомендаціями ВООЗ та Європейського центру, розрізняють два можливих види контакту – контакт високого та низького ступенів ризику.
"Перебування в Китаї та переліт навіть з хворим віднесені до низького ступеню ризику. Тому по відношенню до цих пасажирів, наразі немає ніякої доказової бази, що карантин буде ефективним методом стримування або попередження не розповсюдження, заносу такого нового коронавірусу на рівень держави", - підкреслив очільник ЦГЗ.
"Тим не менш, дії, які наразі проводять ЦГЗ та МОЗ, спрямовані на максимально швидку можливу локалізацію такого випадку, якщо він потенційно буде занесений на територію держави", - додав він.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" готові у разі потреби закрити літак на карантин.