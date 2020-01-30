Ситуація з коронавірусом: в аеропорту "Бориспіль" готові у разі потреби закрити літак на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" є спеціально відведені карантинні місця стоянок, куди буде відбуксовано літак у разі потреби. Про це на брифінгу щодо ситуації з новим смертельним коронавірусом у четвер заявив заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олег Струк, передає кореспондент УНН.
"Наразі, станом на сьогодні, в карантин не було поставлено жодного літака. Але працівники готові до цього. У разі виявлення таких випадків, у нас є спеціально відведені карантинні місця стоянок, куди буде відбуксовано судно і будуть проводитись певні заходи", - сказав Струк.
Як повідомляв раніше УНН, у Китай відправлять два рейси для вивезення українців.