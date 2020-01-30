Ситуация с коронавирусом: в аэропорту "Борисполь" готовы в случае необходимости закрыть самолет на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" есть специально отведенные карантинные места стоянок, куда будет отбуксирован самолет в случае необходимости. Об этом на брифинге по ситуации с новым смертельным коронавирусом в четверг заявил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта "Борисполь" Олег Струк, передает корреспондент УНН.
"Сейчас, на сегодня, в карантин не было поставлено ни одного самолета. Но работники готовы к этому. В случае обнаружения таких случаев, у нас есть специально отведенные карантинные места стоянок, куда будет отбуксировано судно и будут проводиться определенные меры", - сказал Струк.
Как сообщал ранее УНН, в Китай отправят два рейса для вывоза украинцев.