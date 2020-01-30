Ситуация с коронавирусом: в аэропорту "Борисполь" готовы в случае необходимости закрыть самолет на карантин

"Сейчас, на сегодня, в карантин не было поставлено ни одного самолета. Но работники готовы к этому. В случае обнаружения таких случаев, у нас есть специально отведенные карантинные места стоянок, куда будет отбуксировано судно и будут проводиться определенные меры", - сказал Струк.

Как сообщал ранее УНН, в Китай отправят два рейса для вывоза украинцев.