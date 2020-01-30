В Минздраве не считают карантин эффективным методом сдерживания коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Карантин или изоляция пассажиров, прилетевших из Китая, не приводит к повышению эффективности как обнаружения новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии. Кроме того, пребывание в Китае и перелет даже с больным отнесены к низкой степени риска по оценкам ВОЗ. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Хотел бы обратиться к официальным рекомендациям, которые мы используем. Эти рекомендации основаны на доказательной базе. Карантин или изоляция пассажиров не приводит к повышению эффективности как обнаружения новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии", - сказал Кузин.
По его словам, по рекомендациям ВОЗ и Европейского центра, различают два возможных вида контакта - контакт высокого и низкого степеней риска.
"Пребывание в Китае и перелет даже с больным отнесены к низкой степени риска. Поэтому в отношении этих пассажиров, пока нет никакой доказательной базы, что карантин будет эффективным методом сдерживания или предупреждения не распространения, заноса такого нового коронавируса на уровень государства", - подчеркнул глава ЦОЗ.
"Тем не менее, действия, которые сейчас проводят ЦОЗ и Минздрав, направленные на максимально быструю возможную локализацию такого случая, если он потенциально будет занесен на территорию государства", - добавил он.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" готовы в случае необходимости закрыть самолет на карантин.