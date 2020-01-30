В Минздраве не считают карантин эффективным методом сдерживания коронавируса

КИЕВ. 30 января. УНН. Карантин или изоляция пассажиров, прилетевших из Китая, не приводит к повышению эффективности как обнаружения новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии. Кроме того, пребывание в Китае и перелет даже с больным отнесены к низкой степени риска по оценкам ВОЗ. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.