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В Минздраве не считают карантин эффективным методом сдерживания коронавируса

Киев • УНН

 • 17982 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Карантин или изоляция пассажиров, прилетевших из Китая, не приводит к повышению эффективности как обнаружения новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии. Кроме того, пребывание в Китае и перелет даже с больным отнесены к низкой степени риска по оценкам ВОЗ. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

В Минздраве не считают карантин эффективным методом сдерживания коронавируса

"Хотел бы обратиться к официальным рекомендациям, которые мы используем. Эти рекомендации основаны на доказательной базе. Карантин или изоляция пассажиров не приводит к повышению эффективности как обнаружения новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии", - сказал Кузин.

По его словам, по рекомендациям ВОЗ и Европейского центра, различают два возможных вида контакта - контакт высокого и низкого степеней риска.

"Пребывание в Китае и перелет даже с больным отнесены к низкой степени риска. Поэтому в отношении этих пассажиров, пока нет никакой доказательной базы, что карантин будет эффективным методом сдерживания или предупреждения не распространения, заноса такого нового коронавируса на уровень государства", - подчеркнул глава ЦОЗ.

"Тем не менее, действия, которые сейчас проводят ЦОЗ и Минздрав, направленные на максимально быструю возможную локализацию такого случая, если он потенциально будет занесен на территорию государства", - добавил он.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" готовы в случае необходимости закрыть самолет на карантин.

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