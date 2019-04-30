У МОН розповіли, що робити батькам для відкриття інклюзивних класів

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Для відкриття інклюзивного класу батькам або особам, що їх замінюють, слід звернутися із заявою до керівника обраного закладу освіти за місцем проживання (реєстрації) дитини чи одного з батьків. Про це УНН повідомили у відповідь на журналістський запит в Управлінні з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти та науки України.