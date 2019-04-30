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У МОН розповіли, що робити батькам для відкриття інклюзивних класів

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Для відкриття інклюзивного класу батькам або особам, що їх замінюють, слід звернутися із заявою до керівника обраного закладу освіти за місцем проживання (реєстрації) дитини чи одного з батьків. Про це УНН повідомили у відповідь на журналістський запит в Управлінні з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти та науки України.

"На звернення батьків керівник закладу освіти за підтримки відповідного органу управління освітою зобов’язаний створити клас з інклюзивним навчанням для особи, яка потребує такого навчання, та забезпечити відповідні умови для організації навчання дитини з особливими освітніми потребами згідно з індивідуальною програмою розвитку та з урахуванням її індивідуальних потреб і можливостей (пункт 4 Порядку)", - йдеться у відповіді.

Відповідно до пунктів 3, 5 Порядку для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами власник закладу освіти виділяє в установленому порядку кошти, а керівник створює умови для:

• забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з особливими освітніми потребами;
• забезпечення необхідними навчально-методичними й наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;
• облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;
• забезпечення відповідними педагогічними працівниками та підвищення їх кваліфікації з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням.

Як зазначено, зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти й науки України від 16.04.2018 р. № 367.

Нагадаємо, в Україні у майже 80% закладів середньої освіти забезпечено безперешкодний доступ для осіб з особливими освітніми потребами, але до першого поверху.

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