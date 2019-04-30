У МОН розповіли, що робити батькам для відкриття інклюзивних класів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Для відкриття інклюзивного класу батькам або особам, що їх замінюють, слід звернутися із заявою до керівника обраного закладу освіти за місцем проживання (реєстрації) дитини чи одного з батьків. Про це УНН повідомили у відповідь на журналістський запит в Управлінні з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти та науки України.
"На звернення батьків керівник закладу освіти за підтримки відповідного органу управління освітою зобов’язаний створити клас з інклюзивним навчанням для особи, яка потребує такого навчання, та забезпечити відповідні умови для організації навчання дитини з особливими освітніми потребами згідно з індивідуальною програмою розвитку та з урахуванням її індивідуальних потреб і можливостей (пункт 4 Порядку)", - йдеться у відповіді.
Відповідно до пунктів 3, 5 Порядку для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами власник закладу освіти виділяє в установленому порядку кошти, а керівник створює умови для:
• забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з особливими освітніми потребами;
• забезпечення необхідними навчально-методичними й наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;
• облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;
• забезпечення відповідними педагогічними працівниками та підвищення їх кваліфікації з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням.
Як зазначено, зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти й науки України від 16.04.2018 р. № 367.
Нагадаємо, в Україні у майже 80% закладів середньої освіти забезпечено безперешкодний доступ для осіб з особливими освітніми потребами, але до першого поверху.