В МОН рассказали, что делать родителям для открытия инклюзивных классов

"На обращение родителей руководитель учебного заведения при поддержке соответствующего органа управления образованием обязан создать класс с инклюзивным обучением для лица, которое нуждается в этом обучении, и обеспечить соответствующие условия для организации обучения ребенка с особыми образовательными потребностями в соответствии с индивидуальной программой развития и с учетом его индивидуальных потребностей и возможностей (пункт 4 Порядка)", - говорится в ответе.

В соответствии с пунктами 3, 5 Порядка для организации инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями владелец заведения образования выделяет в установленном порядке средства, а руководитель создает условия для:

• обеспечения беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям такого заведения детей с особыми образовательными потребностями;

• обеспечение необходимыми учебно-методическими и наглядно-дидактическими пособиями и индивидуальными техническими средствами обучения;

• обустройство кабинетов учителя-дефектолога, психологической разгрузки, логопедического для проведения коррекционно-развивающих занятий;

• обеспечение соответствующими педагогическими работниками и повышения их квалификации по вопросам предоставления образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями в классах с инклюзивным обучением.

Как указано, зачисление детей с особыми образовательными потребностями в классы с инклюзивным обучением осуществляется в соответствии с Порядком зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведениґ для получения полного общего среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 16.04.2018 г. № 367.

Напомним, в Украине в почти 80% учреждений среднего образования обеспечены беспрепятственным доступом для лиц с особыми образовательными потребностями, но до первого этажа.