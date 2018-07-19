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У МінТОТ зафіксували у червні понад 450 подій з дестабілізації ситуації в Україні

У МінТОТ зафіксували у червні понад 450 подій з дестабілізації ситуації в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб підрахувало, що протягом червня 2018 року сталося понад 450 подій, направлених на дестабілізацію ситуації всередині України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби міністерства.

"Дослідження та аналіз інформації з відкритих джерел, здійснений МінТОТ, свідчить, що в Україні лише у червні зафіксовано понад 450 подій, які свідчать про поляризацію настроїв в суспільстві, неконтрольоване використання зброї для вирішення конфліктів та паплюження історичних пам’яток", - зазначили у міністерстві.

За даними МінТОТ, багато таких випадків одразу підсилюються та поширюються російськими ЗМІ, що є одним із методів ведення гібридних конфліктів, спрямованих на дестабілізацію українського суспільства.

Зокрема, розповіли у прес-службі міністерства, у Львові впродовж червня надійшло 211 електронних повідомлень та викликів про закладення вибухових пристроїв за різними адресами міста.

"Псевдозамінування має масовий характер, іноді поліція отримує повідомлення про мінування кожні 2-3 години. При чому більшість повідомлень про замінування надходили з території Російської Федерації. Головна ціль таких повідомлень – виведення з ладу великих об’єктів з масовим перебуванням людей (бізнес-центри, ТРЦ, кінотеатри та ін.), сіяння паніки серед населення, формування почуття страху незахищеності у власній державі та громаді. Схожа ситуація відбулася у Харкові 42 неправдивих виклики про замінування та м. Київ – 12 викликів", - зауважили у відомстві.

Також, як зазначили у МінТОТ, спостерігається велика кількість випадків використання нелегальної зброї, її розповсюдження, а також фактів насильства з використанням такої зброї. Вказане мало місце у більшості областей України, зокрема у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та Харківській областях (70 випадків).

За даними моніторингу міністерства, в червні найбільша кількість випадків, що можуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві зафіксована у Львівській 47%), Харківській (12%), Київській та м. Київ (7%), Луганській (4%), Донецькій (4%) та Одеській (4%) областях.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що одну з найбільших загроз сьогодення становить агресивна політика Росії.

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