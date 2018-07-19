В МинТОТ зафиксировали в июне более 450 событий по дестабилизации ситуации в Украине

"Исследование и анализ информации из открытых источников, совершенный МинТОТ, свидетельствует, что в Украине только в июне зафиксировано более 450 событий, которые свидетельствуют о поляризации настроений в обществе, неконтролируемом использовании оружия для разрешения конфликтов и осквернении памятников истории", - отметили в министерстве.



По данным МинТОТ, много таких случаев сразу усиливаются и распространяются российскими СМИ, что является одним из методов ведения гибридных конфликтов, направленных на дестабилизацию украинского общества.



В частности, рассказали в пресс-службе министерства, во Львове в течение июня поступило 211 электронных сообщений и вызовов о закладке взрывных устройств по разным адресам города.



"Псевдоминирование имеет массовый характер, иногда полиция получает сообщение о минировании каждые 2-3 часа. Причем большинство сообщений о заминировании поступали с территории Российской Федерации. Главная цель таких сообщений - выведение из строя крупных объектов с массовым пребыванием людей (бизнес-центры , ТРЦ, кинотеатры и др.), сеяние паники среди населения, формирование чувства страха незащищенности в собственном государстве и обществе. Похожая ситуация произошла в Харькове 42 ложных вызова о заминировании и г. Киев - 12 вызовов", - отметили и в ведомстве.



Также, как отметили в МинТОТ, наблюдается большое количество случаев использования нелегального оружия, его распространения, а также фактов насилия с использованием такого оружия. Указанное имело место в большинстве областей Украины, в частности в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской и Харьковской областях (70 случаев).



По данным мониторинга министерства, в июне наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксировано во Львовской 47%), Харьковской (12%), Киевской и г. Киев (7%), Луганской (4%), Донецкой (4 %) и Одесской (4%) областях.



Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецький заявил, что одна из самых больших угроз настоящего это агрессивная политика России.