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У Міноборони закликали припинити звинувачення у невиконанні оборонного замовлення-2021

У Міноборони закликали припинити звинувачення у невиконанні оборонного замовлення-2021

Київ • УНН

 • 19291 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство оборони України розмістило 84,5% від річного обсягу замовлень на виконання робіт, послуг, купівлю зразків озброєння і військової техніки Державного оборонного замовлення-2021. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

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“Станом на 18 вересня Міністерство оборони України розмістило 84,5% від річного обсягу замовлень на виконання робіт, послуг, купівлю зразків озброєння і військової техніки Державного оборонного замовлення-2021”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Заступник Міністра оборони України Олександр Носов закликав окремих політиків і представників медіасфери припинити огульно і безпідставно звинувачувати оборонне відомство нібито у невиконанні ДОЗ.

“Міноборони укладає договори, контракти, авансує та своєчасно сплачує по взятих зобов’язаннях. Аби вийти на 100% показник виконання ДОЗ, є ще 3 місяці цього року для укладання контрактів (договорів)”, — зазначив Носов.

Заступник Міністра звернув увагу, що часом від виконавців замовлень у рамках ДОЗ лунають публічні закиди на адресу Міноборони у тому, що деякі підприємства-підрядники несвоєчасно поставляють продукцію для Збройних сил України.

“Держоборонзамовлення — це величезні бюджетні кошти, на освоєння яких претендують підприємства різних форм власності. Міноборони не робить жодних винятків чи преференцій, а дає можливість виробникам і постачальникам чесно конкурувати. Тому, закликаю не втягувати відомство у боротьбу, а пропонувати якісну та привабливу продукцію для потреб Збройних Сил”, — наголосив Носов.

За його словами, якщо з вини контрагентів зривається поставка, не виконуються замовлення у визначені терміни, Міноборони в межах чинного законодавства намагається впливати на таких несумлінних постачальників і виробників.

Контекст

Народний депутат фракції “Голос” — член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявляв, що значна частина озброєнь і техніки, запланованих в Державному оборонному замовленні, до Збройних сил України не надійдуть.

Нардеп “Голосу” Роман Костенко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що через неефективне управління в Міноборони на рахунку може залишитись близько 15 млрд гривень на кінець року.

Він повідомив, що згідно з доповіддю голови Рахункової палати, за останні три роки спостерігається тенденція до збільшення суми невикористаних коштів за загальним та спеціальним фондами бюджету. Так за даними Рахункової палати не було використано:

• у 2018 році — 526 млн грн;
• у 2019 — 1, 347 млрд грн;
• у 2020 — 1,649 млрд грн;
• за 8 місяців у 2021 році — 7,8 млрд грн, а за прогнозами Рахункової палати в грудні ця сума може становити 14,8 млрд грн.

Доповнення

Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук вказала на незадовільне виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ).

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