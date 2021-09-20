В Минобороны призвали прекратить обвинения в невыполнении оборонного заказа-2021

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“По состоянию на 18 сентября Министерство обороны Украины разместило 84,5% от годового объема заказов на выполнение работ, услуг, покупку образцов вооружения и военной техники Государственного оборонного заказа-2021”, — говорится в сообщении.

Детали

Заместитель Министра обороны Украины Александр Носов призвал отдельных политиков и представителей медиасферы прекратить огульно и безосновательно обвинять оборонное ведомство якобы в невыполнении ГОЗ.

“Минобороны заключает договоры, контракты, авансирует и своевременно платит по взятым обязательствам. Чтобы выйти на 100% показатель выполнения ГОЗ, есть еще 3 месяца этого года для заключения контрактов (договоров)”, — отметил Носов.

Заместитель Министра обратил внимание, что время от исполнителей заказов в рамках ГОЗ раздаются публичные упреки в адрес Минобороны в том, что некоторые предприятия-подрядчики несвоевременно поставляют продукцию для Вооруженных сил Украины.

“Гособоронзаказ — это огромные бюджетные средства, на освоение которых претендуют предприятия различных форм собственности. Минобороны не делает никаких исключений или преференций, а дает возможность производителям и поставщикам честно конкурировать. Поэтому, призываю не втягивать ведомство в борьбу, а предлагать качественную и привлекательную продукцию для нужд Вооруженных Сил”, — подчеркнул Носов.

По его словам, если по вине контрагентов срывается поставка, не выполняются заказы в установленные сроки, Минобороны в рамках действующего законодательства пытается влиять на таких недобросовестных поставщиков и производителей.

Контекст

Народный депутат фракции “Голос” — член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявлял, что значительная часть вооружений и техники, запланированных в Государственном оборонном заказе, в Вооруженные силы Украины не поступят.

Нардеп “Голоса” Роман Костенко на своей странице в Facebook отметил, что из-за неэффективного управления в Минобороны на счету может остаться около 15 млрд гривен на конец года.

Он сообщил, что согласно докладу председателя Счетной палаты, за последние три года наблюдается тенденция к увеличению суммы неиспользованных средств по общему и специальному фондам бюджета. Так по данным Счетной палаты не было использовано:

• в 2018 году — 526 млн грн;

• в 2019 — 1, 347 млрд грн;

• 2020 — 1,649 млрд грн;

• за 8 месяцев в 2021 году — 7,8 млрд грн, а по прогнозам Счетной палаты в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн.

Дополнение

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук указала на неудовлетворительное выполнение Государственного оборонного заказа (ГОЗ).