У Міністерстві культури новий держсекретар: хто отримав посаду
Київ • УНН
Уряд призначив Володимира Левчука держсекретарем Міністерства культури, звільнивши Олега Куроченка. Раніше Левчук працював у Секретаріаті Кабміну в департаменті гуманітарної політики.
У Міністерстві культури з'явився новий держсекретар. На засіданні уряду було вирішено призначити на посаду Володимира Левчука. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
За словами Мельничука, уряд на засіданні звільнив Олега Куроченка з посади держсекретаря Міністерства культуриі одразу ж призначив на його місце Володимира Левчука.
Додатково
У декларації Володимира Левчука зазначено, що у липні 2025 р він працював у господарсько-фінансовому департаменті Секретаріату Кабінету міністрів України на посаді заступника директора Департаменту гуманітарної політики, завідуючого відділом з питань освіти і науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій на Міністерство культури України. Це не перший випадок перейменування даного міністерства.