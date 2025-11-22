В Министерстве культуры новый госсекретарь: кто получил должность
Киев • УНН
Правительство назначило Владимира Левчука госсекретарем Министерства культуры, уволив Олега Куроченко. Ранее Левчук работал в Секретариате Кабмина в департаменте гуманитарной политики.
В Министерстве культуры появился новый госсекретарь. На заседании правительства было решено назначить на должность Владимира Левчука. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
По словам Мельничука, правительство на заседании уволило Олега Куроченко с должности госсекретаря Министерства культуры и сразу же назначило на его место Владимира Левчука.
Дополнительно
В декларации Владимира Левчука указано, что в июле 2025 г. он работал в хозяйственно-финансовом департаменте Секретариата Кабинета министров Украины на должности заместителя директора Департамента гуманитарной политики, заведующего отделом по вопросам образования и науки, молодежной политики, физической культуры и спорта.
Напомним
Кабинет министров Украины переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций в Министерство культуры Украины. Это не первый случай переименования данного министерства.