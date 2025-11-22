В Министерстве культуры новый госсекретарь: кто получил должность

$42.150.00
14:45 • 1890 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 4846 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 7034 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
11:14 • 12610 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 16360 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 19737 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26387 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 41586 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 35044 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 36173 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзивы
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto22 ноября, 06:49 • 15474 просмотра
Умер сооснователь группы DZIDZIO Лесик Турко - журналистка22 ноября, 07:26 • 3198 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 17337 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 13542 просмотра
Может усматривать блеф: The Times разъяснило, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана22 ноября, 09:10 • 4212 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 43222 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 35271 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05 • 43180 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 49854 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 47677 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 13598 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 17402 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 43223 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 41116 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 55342 просмотра
В Министерстве культуры новый госсекретарь: кто получил должность

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Правительство назначило Владимира Левчука госсекретарем Министерства культуры, уволив Олега Куроченко. Ранее Левчук работал в Секретариате Кабмина в департаменте гуманитарной политики.

В Министерстве культуры новый госсекретарь: кто получил должность

В Министерстве культуры появился новый госсекретарь. На заседании правительства было решено назначить на должность Владимира Левчука. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

По словам Мельничука, правительство на заседании уволило Олега Куроченко с должности госсекретаря Министерства культуры и сразу же назначило на его место Владимира Левчука.

Дополнительно

В декларации Владимира Левчука указано, что в июле 2025 г. он работал в хозяйственно-финансовом департаменте Секретариата Кабинета министров Украины на должности заместителя директора Департамента гуманитарной политики, заведующего отделом по вопросам образования и науки, молодежной политики, физической культуры и спорта.

Напомним

Кабинет министров Украины переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций в Министерство культуры Украины. Это не первый случай переименования данного министерства.

Алла Киосак

ПолитикаКультура
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада