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У Мінфіні заявили, що Зеленський зобов'язаний фінансово обґрунтувати свій "спиртовий" законопроект

У Мінфіні заявили, що Зеленський зобов'язаний фінансово обґрунтувати свій "спиртовий" законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президентський законопроект №2300 щодо реформи спиртової галузі та приватизації "Укрспирту" не містить фінансово-економічного обґрунтування. І надати його повинен суб'єкт права законодавчої ініціативи, повідомили УНН в Міністерстві фінансів України.

“Згідно із пунктом 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту, прийняття якого призведе до змін показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки)”, - йдеться в експертному висновку Міністерства фінансів до законопроекту №2300.

І тут же, у Мінфіні констатували, що сьогодні такі економічні обґрунтування та розрахунки до “спиртового” документу відсутні.

Раніше про відсутність таких розрахунків заявили в ГНЕУ парламенту. А фінансовий та бюджетний комітети ВР взагалі не оцінювали законопроект №2300. Відповідних їхніх висновків і до цього часу немає на офіційній сторінці Ради.

Зауважимо, що публічні заяви представників ОПУ містили прогнози про наміри заробити на приватизації ДП “Укрспирт” від 5 до 10 млрд грн. Тож УНН напередодні запитав у пресслужби ОПУ, хто розробляв законопроект та на яких фінансових розрахунках ґрунтуються саме такі економічні плани.

У відповідь в ОПУ визнали, що економічних прорахунків не мають, а плани були озвучені на підставі відомостей, зібраних з відкритих джерелах інформації.

Нагадаємо, що документом №2300 Зеленський пропонує відібрати у держави монополію на виробництво спирту, а відповідну ліцензію, вартістю до 1 тис. грн, роздати усім охочим. На вулиці, у такому випадку, ризикують залишитися щонайменше 5 тисяч робітників ДП “Укрспирт”, натомість вигоду отримають великі горілчані гравці, які не хочуть купувати спиртові заводи у держави, а мріють лише про власні ліцензії, наголошують експерти. 

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