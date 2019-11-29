В Минфине заявили, что Зеленский обязан финансово обосновать свой "спиртовой" законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президентский законопроект №2300 относительно реформы спиртовой отрасли и приватизации "Укрспирт" не содержит финансово-экономического обоснования. И предоставить его должен субъект права законодательной инициативы, сообщили УНН в Министерстве финансов Украины.
"В соответствии с пунктом 1 ст. 27 Бюджетного кодекса Украины к законопроекту, принятие которого приведет к изменениям показателей бюджета, субъект права законодательной инициативы обязан приложить финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты)", - говорится в экспертном заключении Министерства финансов к законопроекту №2300.
И тут же, в Минфине констатировали, что сегодня такие экономические обоснования и расчеты к "спиртовому" документу отсутствуют.
Ранее об отсутствии таких расчетов заявили в ГНЭУ парламента. А финансовый и бюджетный комитеты ВР вообще не оценивали законопроект №2300. Соответствующих их выводов до сих пор нет на официальной странице Рады.
Отметим, что публичные заявления представителей ОПУ содержали прогнозы о намерениях заработать на приватизации ГП "Укрспирт" от 5 до 10 млрд грн. Поэтому УНН накануне спросил у пресс-службы ОПУ, кто разрабатывал законопроект и на каких финансовых расчетах основываются именно такие экономические планы.
В ответ в ОПУ признали, что экономических просчетов не имеют, а планы были озвучены на основании сведений, собранных из открытых источников информации.
Напомним, что документом №2300 Зеленский предлагает отобрать у государства монополию на производство спирта, а соответствующую лицензию, стоимостью до 1 тыс. грн, раздать всем желающим. На улице, в таком случае, рискуют остаться не менее 5000 работников ГП "Укрспирт", при этом выгоду получат большие водочные игроки, которые не хотят покупать спиртовые заводы у государства, а мечтают только о собственных лицензиях, отмечают эксперты.