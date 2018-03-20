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У Мінфіні сказали, чому Рада має підтримати середньострокове бюджетне планування

У Мінфіні сказали, чому Рада має підтримати середньострокове бюджетне планування

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Мінфін закликав парламент підтримати зміни до Бюджетного кодексу, які запроваджують в Україні середньострокове бюджетне планування, передає УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

“Міністерство фінансів закликає народних депутатів підтримати зміни до Бюджетного кодексу, які дають можливість запровадити в Україні середньострокове бюджетне планування на постійній основі і на усіх рівнях бюджетної системи (законопроекти № 8099, № 8044, № 8043). Ці урядові законопроекти сьогодні, 20 березня, будуть винесені на голосування Верховної Ради”, — йдеться у повідомленні.

Як уточнили в міністерстві, розроблена модель середньострокового бюджетного планування (СБП) ґрунтується на кращому світовому досвіді з урахуванням рекомендацій МВФ та особливостей бюджетної системи і законодавства України.

“Це черговий і дуже важливий крок у бюджетній реформі, що дозволить запровадити новий ефективний механізм управління бюджетним процесом”, — переконані у Мінфіні.

Зазначається, що запровадження СБП означає розширення горизонту бюджетного планування з одного до трьох років. Ключовим елементом системи стане Бюджетна декларація на середньостроковий період. При цьому закон про Державний бюджет України залишається однорічним.

У міністерстві також додали, що серед новацій, які пропонуються у законопроектах, в частині середньострокового планування на державному рівні варто відзначити оновлення бюджетного календаря, розширення бюджетних правил, узгодження стратегічного та бюджетного планування, запровадження трирічних місцевих фінансових планів та ін.

“Запровадження на законодавчому рівні СБП створить фінансові рамки для стратегічних ініціатив, що справлятиме суттєвий вплив на посилення дисципліни учасників бюджетного процесу, змусить їх чітко визначати пріоритети при реалізації реформ в межах фінансових можливостей бюджету”, — стверджують у Мінфіні.

Також відомство обіцяє забезпечити передбачуваність бюджетної політики, що сприятиме відновленню довіри громадян до держави і дасть змогу представникам бізнесу ефективно планувати свою діяльність.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив рішення про проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах.

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