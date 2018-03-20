В Минфине сказали, почему Рада должна поддержать среднесрочное бюджетное планирование
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Минфин призвал парламент поддержать изменения в Бюджетный кодекс, которые вводят в Украине среднесрочное бюджетное планирование, передает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
“Министерство финансов призывает народных депутатов поддержать изменения в Бюджетный кодекс, которые дают возможность ввести в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы (законопроекты № 8099, № 8044, № 8043). Эти правительственные законопроекты сегодня, 20 марта, будут вынесены на голосование Верховной Рады”, - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, разработанная модель среднесрочного бюджетного планирования (СБП) основывается на лучшем мировом опыте с учетом рекомендаций МВФ и особенностей бюджетной системы и законодательства Украины.
“Это очередной и очень важный шаг в бюджетной реформе, что позволит ввести новый эффективный механизм управления бюджетным процессом”, — убеждены в Минфине.
Отмечается, что введение СБП означает расширение горизонта бюджетного планирования с одного до трех лет. Ключевым элементом системы станет Бюджетная декларация на среднесрочный период. При этом закон о Государственном бюджете Украины остается однолетним.
В министерстве также добавили, что среди новаций, которые предлагаются в законопроектах, в части среднесрочного планирования на государственном уровне следует отметить обновление бюджетного календаря, расширение бюджетных правил, согласование стратегического и бюджетного планирования, внедрения трехлетних местных финансовых планов и др.
“Введение на законодательном уровне СБП создаст финансовые рамки для стратегических инициатив, окажет существенное влияние на усиление дисциплины участников бюджетного процесса, заставит их четко определять приоритеты при реализации реформ в пределах финансовых возможностей бюджета”, — утверждают в Минфине.
Также ведомство обещает обеспечить предсказуемость бюджетной политики, что будет способствовать восстановлению доверия граждан к государству и позволит представителям бизнеса эффективно планировать свою деятельность.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил решение о проведении анализа расходов бюджета в отдельных сферах.